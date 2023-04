Warranty Deeds for week of April 9 to 14, 2023:

Julie A. & Joseph C. Bacon Jr to Gary Joe & Jennifer Jean Hall Jr. 1/2 INT SWNW and NWSW of 11-80-42. $1.00.

Paul James & Jennifer Scoggin Blazek to Paul James & Jennifer Scoggin Blazek. pt SWSW of 36-78-44 — | pt S1/2 SE of 35-78-44 + 30’ Easement SESE. $1.00.

Deanna L. Johnson to Kenneth A. & Andrea D. Perry. pt SWNW of 5-79-44 Survey 2003-3296 2.0a. $110,000.00.

Quit Claim Deeds for week of April 9 to 14 2023:

Dennis L, Wakehouse to Dennis Wakehouse Irrevocable Trust. Lot 8, Block 33, Woodbine — Lot 9, Block 33, Woodbine, IA. $1.00

Bruce & Suzanne M. Kocher to Bruce J. Kocher. Lot 6, Block 61, TLCO’S 3rd addition, Missouri Valley, IA. $1.00.

Christopher C. & Carrie K. Erickson to Erickson Property Holding LLC. Lots A, B & C of Lot 10, Block 8, Missouri Valley — N50’ E80’ Lot 9, Block 8, Missouri Valley, IA. $1.00.