Traffic 3-28 to 4-4, ‘23 (includes both scheduled and non),

Rodriguez, Irma Corea. Lincoln, NE. Failure to maintain or use safety belts – adult, $175.75.

Finchem, Lucan D., Plattsmouth, NE. Operation without registration card or plate, $175.75.

Combs, Alijah Danisha, Biloxi, MS. Speeding over 55 zone (21 or over), $382.75.

Lierman, Shelby R., Wakefield, NE. Failure to maintain or use safety belts – adult, $175.75.

Haas, Dustin Michael, Griswold, IA. Failure to provide proof of financial liability, $89.50.

Moseng, Maren Ilsa, Dawson, MN. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $149.88.

Keiser, Jenifer L., Gretna, NE. Dark window or windshield, $175.75.

Khamis, Julia Johar, Sioux City, IA. Speeding over 55 zone (11 thru 15 over), $236.13.

Walraven, Grace Naleilehuaokaal, Spring Hill, TN. Speeding over 55 zone (1 thru 5 over), $106.75.

Gaul, Katharine Ann, Council Bluffs, IA. Speeding 55 or under zone (6 thru 10 over), $149.88.

Spaeth, Khristain Janelle, Arlington, WA. Speeding 55 or under zone (6 thru 10 over), $118.25.

Sandhu, Jovenjeet Singh Nepan, K2B7T2, Ontario, Canada. Failure to maintain control, $287.88.

Javorsky, Dylan Dustin, Omaha, NE. Failure to maintain control, $287.88.

Hernandez Moran, Jennifer E., Omaha, NE. Failure to provide proof of financial liability, $428.75.

Gonzalez Francisco, Francisco, Fort Smith, AR. No valid drivers license, $354.00.

Hernandez Moran, Jennifer E., Omaha, NE. No valid drivers license, $354.00.

Hernandez Moran, Jennifer E., Omaha, NE. Failure to maintain or use safety belts – adult, $135.50.

Hernandez Moran, Jennifer E., Omaha, NE. Speeding over 55 zone (11 thru 15 over), $175.75.

Brooks, Pierre Marcel, Bellevue, NE .No valid drivers license, $503.50.

Wagner, Lisa Lydia, Lincoln, NE. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $149.88.

Jones, Jamal Marquis, Omaha, NE. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $149.88.

Fonseca, Manuel David, La Vista, NE. Failure to maintain control, $287.88.

Hemphill, Kevin L., Missouri Valley, IA. Unlawful passing of school bus — first offense, $210.25.

Green, Charles Jalen, Omaha, NE. No valid drivers license, $354.00.

Juarez, Angelica, Sioux City, IA. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $118.25.

Carroll, Jeremy Scott, Elkhorn, NE. Speeding over 55 zone (16 thru 20 over) , $193.00.

Pelton Radigan, Alexander Michael, Council Bluffs, IA. Dark window or windshield, $135.50.

Wheeler, Carol Ann, Council Bluffs, IA. Speeding 55 or under zone (16 thru 20 over), $193.00.

Miller, Sara Louise, Sioux City, IA. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $149.88.

Tallman, Jeremiah Douglas, Logan, IA. Person under 21 using tobacco/vapor product 1st offense, $70.00.

Story, Jesse Loren, Council Bluffs, IA. Failure to maintain or use safety belts – adult, $135.50.

Wipf, Caleb Leroy, Sioux Falls, SD. Dark window or windshield, $135.50.

Bryan, Michael R., Waynesburg, PA. Speeding over 55 zone (16 thru 20 over), $193.00.

Cleaver, Lisa Michelle, Woodbine, IA. Speeding 55 or under zone (1 thru 5 over), $89.50.

Willcox, Nicholas Austin, Santa Barbara, CA. Speeding over 55 zone (1 thru 5 over) , $89.50.

Bates, Xzavion Denzel, Woodbine, IA. Person under 21 using tobacco/vapor product 1st offense, $70.00.

Groves, Hayden Scott, Dunlap, IA. Person under 21 using tobacco/vapor product 2nd offense, $135.00.

Peterson, Melanie Sue, Council Bluffs, IA. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $118.25.

Sosa Rosales, Aaron, Omaha, NE. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $118.25.

Tuttle, Andre Patrick, York, NE. Trespass 1st offense, $354.00.

Perry, Colin Christopher, Omaha, NE. Dark window or windshield, $135.50.

Hall, John Wyatt, Mondamin, IA. Fail to obey stop sign and yield right of way, $210.25 .

Guarino Jr, Sam Thomas, Missouri Valley, IA. Speeding 55 or under zone (11 thru 15 over), $175.75.

Dean, Jeffrey, Papillion, NE. Speeding over 55 zone (11 thru 15 over), $176.00.

Phung, Minh Dang Hoang, Council Bluffs, IA. Speeding over 55 zone (16 thru 20 over), $193.00.

Paddock, Jeffrey Clarence, Kenner, LA .Speeding over 55 zone (11 thru 15 over), $175.75.

Nazari, Mohammad, Columbus, NE. Speeding 55 or under zone (6 thru 10 over), $118.25.

Lawrenson, Amanda Kay, Pisgah, IA. Speeding 55 or under zone (11 thru 15 over), $175.75.

Kragel, Gene Allen, Ute, IA. Speeding 55 or under zone (1 thru 5 over), $89.50.

Rodriguez, Rogelio Indaleco, Cleveland, TN. Speeding over 55 zone (1 thru 5 over), $89.50.

Sporrer, Jason Gerard, Persia, IA. Speeding 55 or under zone (1 thru 5 over), $89.50.

Powell, Lisa Kay, Missouri Valley, IA. Expired registration, $112.50.

Hammer, Karole Lee, Blair, NE. Speed 6-10 over, $101.00.

Rezac Jr, Bernard James, Armstrong, IA. Speed 11-15 over, $147.00.

Bodady, Charles M., Elkhorn, NE. Speed 6-10 over, $124.00.

McIntosh, Brandon Gage, Council Bluffs, IA. Seatbelt, $135.50.

Berkenbosch, Andy Ray, Ira, IA, Fail to obey stop or yield sign, $210.25.