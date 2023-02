Traffic 1-25 to 1-31, ‘23

Savage, Kailey Lynn Dillon, Federal Heights, CO. No valid drivers license, $354.00.

Hieb, Billie Jo, Omaha, NE. Failure to maintain or use safety belts – adult, $135.50.

Hieb, Billie Jo, Omaha, NE. Speeding 55 or under zone (21 or over) , $216.00.

Johnson, Samuel Jack, Logan, IA. Speeding 55 or under zone (21 or over), $218.50

Weddle, Brady T., Omaha, NE. Failure to maintain or use safety belts – adult, $135.50.

Maresch, Anthony David, Logan, IA. Trespass 1st offense, $354.00.

Smith, Emily L., Lincoln, NE. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $149.88.

Kriegshauser, Breanna Cathleen, Glenwood, IA. Failure to provide proof of financial liability, $615.63.

Skelton, Gregory W., Missouri Valley, IA. Fail to report harvest of deer or turkey, $89.50.

Haug, Anthony Dwayne, Moorhead, IA. Failure to maintain or use safety belts – adult, $135.50.

Wood, Kerri Corinne, Greenfield, IA. Speeding over 55 zone (1 thru 5 over), $89.50.

Borns, Scott S., Omaha, NE. Speeding over 55 zone (1 thru 5 over), $89.50.

Higgs, Shamia Monay, Philadelphia, PA. Speeding over 55 zone (11 thru 15 over), $175.75.

Curtis, Mackenzi Ann, Cedar Rapids, IA. Registration violation, $89.50.

Sanchez, Martha Olga, Yankton, SD. Speeding over 55 zone (11 thru 15 over), $175.75.

Wheeldon, Melvin James, Missouri Valley, IA. Dark window or windshield, $175.75 .

Christensen, Brittney Marie, McClelland, IA. Dark window or windshield, $135.50.

Carter Jr, Ricky, N Kansas City, MO. Speeding ovdr 55 zone (6 thru 10 over), $118.25.

Nelson, Chad M., Herman, NE. Failure to maintain or use safety belts – adult, $135.50.

Reed, Kaleb Michael, Denison, IA. Speeding 55 or under zone (11 thru 15 over), $175.75.

Rivera, Jonathan, Sioux City, IA. Speeding over 55 zone (11 thru 15 over), $175.75.

Zarate, Jose Guadalupe, Latimer, IA. Dark window or windshield, $135.50.

Quandt, Brian Keith, Nevada, IA. Speeding 55 or under zone (1 thru 5 over), $89.50.

Freese, Kevin Jon, Battle Creek, IA. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $118.25.

De Lassat De Pressig, Enguerrand, Elkhorn, NE. Speeding over 55 zone (11 thru 15 over), $175.75.

Brown, Chloe Pauline, Council Bluffs, IA. Speeding 55 or under zone (21 or over), $239.00.

Mann, Quintin Michael, Missouri Valley, IA. Failure to maintain or use safety belts – adult, $135.50.

Wegner, Megan A., Ashland, NE. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $118.25.

torey, Matthew Lewis, Council Bluffs, IA. Speeding 55 or under zone (6 thru 10 over), $118.25.

Higdon, Edward Joseph, Maryville, MO. Speeding 55 or under zone (6 thru 10 over), $118.25 .

McCunn, Avery Shawn, Essex, IA. Speeding 55 or under zone (1 thru 5 over), $89.50 .

Oehlerking, Michelle Nicholle, Sioux City, IA. Operation without registration card or plate, $135.50.

Rife, Walker Kenneth, Mondamin, IA. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $118.25.

Meyer, Richard John, Sioux City, IA. Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $118.25.

Collins, Richard, Humboldt, IA. Failure to obey traffic control device, $210.25.

Bucksbee Jr, John David, Logan, IA. Speeding 55 or under zone (1 thru 5 over), $89.50.

Sanchez Bonilla, Fredy, Charlotte, NC.Speeding over 55 zone (6 thru 10 over), $118.25.

Sanchez Bonilla, Fredy, Charlotte, NC. No valid drivers license, $354.00.

Sternberg, Corey Robert, Woodbine, IA. Auto speeding < 55 (11-15 over), $236.13.

Ortiz Gonzalez, Carlos R., South Sioux City, NE. Auto speeding > 55 (6-10 over), $118.25.

King, Renee Annette, Mondamin, IA. Auto speeding < 55 (1-5 over), $89.50 .

Robinson Sasse, Dominick, Council Bluffs, IA. Speed 6-10 over, $101.00.

Bowman, Jacobb Anthony, Missouri Valley, IA. Violate condition of restricted license, $80.50.

Bowman, Jacobb Anthony, Missouri Valley, IA. Fail to maintain control, $155.25.

Hansen, Mica, Missouri Valley, IA. Expired registration, $141.25.

Kudsk, Trent Colby, Cary, IL. Speed 11-15 over, $147.00,

McMeyer, Kirk J., Elkhorn, NE. Fail to obey stop or yield sign, $210.25.