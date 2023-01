Lo-Ma claims three wins at home quad

The Logan-Magnolia boys’ wrestling team hosted a quadrangular meet with Oakland Riverside, Treynor and West Monona/Whiting on January 26 at Logan.

Lo-Ma picked up three wins with victories over Riverside (51-30), Treynor (60-16) and West-Monona/Whiting (41-36).

Complete results are below.

Lo-Ma 51 Riverside 30

113 - Gavin Kiger (Logan-Magnolia) over Bradyn Comstock (Riverside, Oakland) (Fall 1:35); 120 - Kellen Oliver (Riverside, Oakland) over Lyrick Stueve (Logan-Magnolia) (Fall 3:15); 126 - Corbin Reisz (Logan-Magnolia) over Keagen Allensworth (Riverside, Oakland) (Fall 0:30); 132 - Kai Carritt (Logan-Magnolia) over Keegan Smith (Riverside, Oakland) (Dec 8-1); 138 - Wyatt Hawkins (Logan-Magnolia) over Jaxon Gordon (Riverside, Oakland) (Fall 1:17); 145 - Taven Moore (Riverside, Oakland) over Harley Christensen (Logan-Magnolia) (Fall 4:55); 152 - Layne Brenden (Logan-Magnolia) over Jett Rose (Riverside, Oakland) (Fall 1:25); 160 - Logan Bratetic (Logan-Magnolia) over Jonatan Gonzalez (Riverside, Oakland) (Fall 3:45); 170 - Wyatt Reisz (Logan-Magnolia) over Kaeden Pleas (Riverside, Oakland) (Fall 1:13); 182 - A.C. Roller (Riverside, Oakland) over Gage Shook (Logan-Magnolia) (Fall 1:15); 195 - Carson Edney (Logan-Magnolia) over Unknown (For.); 220 - Caden Forristall (Riverside, Oakland) over Avery Zehner (Logan-Magnolia) (Fall 2:17); 285 - Grant Brix (Logan-Magnolia) over Unknown (For.); 106 - Davis Bramman (Riverside, Oakland) over Kalab Kuhl (Logan-Magnolia) (Fall 0:43)

Lo-Ma-60 Treynor 16

120 - Lyrick Stueve (Logan-Magnolia) over Unknown (For.); 126 - Corbin Reisz (Logan-Magnolia) over Luke Parrott (Treynor) (Fall 1:13); 132 - Kai Carritt (Logan-Magnolia) over Cauy Konz (Treynor) (Fall 1:32); 138 - Wyatt Hawkins (Logan-Magnolia) over Unknown (For.); 145 - Harley Christensen (Logan-Magnolia) over Jude Thiel (Treynor) (Fall 0:38); 152 - Marvin Hernandez (Logan-Magnolia) over Unknown (For.); 160 - Wyatt Reisz (Logan-Magnolia) over Unknown (For.); 170 - Logan Bratetic (Logan-Magnolia) over Josh Nelson (Treynor) (Dec 8-4); 182 - Levi Young (Treynor) over Gage Shook (Logan-Magnolia) (Fall 1:27); 195 - Rafe Gayer (Treynor) over Carson Edney (Logan-Magnolia) (Fall 1:23); 220 - Avery Zehner (Logan-Magnolia) over Lowell Knott (Treynor) (Fall 1:39); 285 - Dan Gregory (Treynor) over Grant Brix (Logan-Magnolia) (MD 15-4); 106 - Kalab Kuhl (Logan-Magnolia) over Unknown (For.); 113 - Gavin Kiger (Logan-Magnolia) over Jett Sornson (Treynor) (Dec 11-10)

Lo-Ma 41 West Monona/W 36

126 - Corbin Reisz (Logan-Magnolia) over Landon Hanson (West Monona-Whiting) (TF 20-5 6:00); 132 - William Gibson (West Monona-Whiting) over Kai Carritt (Logan-Magnolia) (Fall 1:50); 138 - Wyatt Hawkins (Logan-Magnolia) over Evan Medows (West Monona-Whiting) (Dec 3-1); 145 - Jordan Off (West Monona-Whiting) over Harley Christensen (Logan-Magnolia) (Fall 3:13); 152 - Grant Russel (West Monona-Whiting) over Cael Wallis (Logan-Magnolia) (Fall 0:53); 160 - Wyatt Reisz (Logan-Magnolia) over Kaden Broer (West Monona-Whiting) (MD 11-3); 170 - Carter Struble (West Monona-Whiting) over Tyson Jenkins (Logan-Magnolia) (Fall 0:41); 182 - Gage Shook (Logan-Magnolia) over Aidan Bosanek (West Monona-Whiting) (Fall 3:37); 195 - Brayden Tew (West Monona-Whiting) over Avery Zehner (Logan-Magnolia) (Fall 2:34); 220 - Carson Edney (Logan-Magnolia) over Unknown (For.); 285 - Grant Brix (Logan-Magnolia) over Dylan Pittet (West Monona-Whiting) (Fall 1:33); 106 - Kalab Kuhl (Logan-Magnolia) over Jaxon Pittet (West Monona-Whiting) (Fall 1:05); 113 - Gavin Kiger (Logan-Magnolia) over Quinten Riley (West Monona-Whiting) (TF 16-1 4:00); 120 - Zander Riley (West Monona-Whiting) over Lyrick Stueve (Fall 3:22)