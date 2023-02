Fall 2022 BVU graduates

More than 140 students graduated from Buena Vista University in Storm Lake at the conclusion of the fall 2022 semester. Following are the area graduates.

Alexis Schroeder, Dow City, graduated magna cum laude, Bachelor of Arts in elementary education

Zena Gray, Denison, graduated magna cum laude, Bachelor of Arts in elementary education

Kayla Green, Ute, graduated summa cum laude, Bachelor of Arts in elementary education

Lucas Brown, Denison, graduated cum laude, Bachelor of Arts in educational studies

WITCC President’s and Dean’s Lists

The following area students were named to the Western Iowa Tech Community College (WITCC) President’s List - full-time students who achieved a 4.0 grade point average during the 2022 fall semester.

Denison: Rodrigo Acosta-Mora

Manilla: Kristi Jasa

Schleswig: Kaitlyn Bruhn

Following are the area students named to the Dean’s List for achieving a 3.5-3.99 grade point average while taking a full load of classes.

Charter Oak: Leslie Zamago

Denison: Emma Ahrenholtz; Kaiden Blasey; Jessie Eguizabal-Estrada; Carlos Fernandez Viveros; Jasmine Flores; Giselle Gamez; Joseph Graeve; Jennifer Lara; Jordan Von Tersch

Kiron: Diana Ortega

Schleswig: Ryan Ashbrook

Woodbine: Morgan Pitt

WITCC fall 2022 graduates

Western Iowa Tech Community College (WITCC) conferred degrees, diplomas and certificates for fall 2022 to the following area graduates. An asterisk (*) denotes students graduating with honors.

Charter Oak

*Eile Meseck; *Kayla Neddermeyer

Deloit

Natalie Serrato

Denison

*Rodrigo Acosta-Mora; *Elizabeth Alcazar; Irene Alvarez; Lizbet Alvarez; *Kaya Auen; *Whitlee Auen; *Kaylie Baker; *Zoey Beery; *Karly Brodersen; *Quinlan Bygness; Jocelyn Carbajal; Beyonce Carrasco; Tina Carter; Angelica Cid Godina; Brisa Diaz; *Juan Diaz; Hailee Dobernecker; *Jessie Eguizabal-Estrada; *Katherine Estrada; *Carlos Fernandez Viveros; Daelinn Garcia; Lidia Garcia; Andy Garcia Parra; *Zoey Gonzales; Alexis Gonzalez; David Gonzalez; Ashlyn Herrig; Joshua Holm; *Haley Huebert; *Jazmine Iglesias; Edgar Lara; Victor Leanos; *Claire Leinen; Cindy Lopez; Alicia Lopez Argueta; Adrianna Lupian; Mary Clare Matthews; Sylvia Mbukuh; Diana Medina; Chloe Mendenhall; Rocio Menendez Mendoza; Claire Miller; Beatriz Monroy; *Ruth Pineda; Melanie Ramirez; Jazmin Ramos; Ximena Ramos; Wendy Reyes; Adylene Romero; *Faith Rosburg; *Araceli Salas; Magaly Salgado; *Lucas Segebart; Moe Plen Soe; Madison Stephens; *Cheyenne Vang; *Fany Vitt; Taylor Volkert

Kiron

Cameron Blunk

Schleswig

Ryan Ashbrook; *Dy Shawna Haberberger; Colton Johannsen; Gladys Lopez; *Jaxon Paulsen; Roslyn Velasquez

Ute

*Jenna Hanson; *Calliyah Mareau

Vail

*Maria Gonzalez Pineda

Westside

*Sherry Johnson; *Tara Trierweiler

Woodbine

*Morgan Pitt

Schulte named to Mercy College Dean’s List