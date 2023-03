Warranty Deeds for week of Feb 27 to Mar 3, 2023

Walter & Ruth Utman to Walter & Ruth Utman. portion of the accretion land W1/2 NWSW of 5-79-45 — | portion of the accretion land W1/2 SWNW of 5-79-45 — | N1/2 NW of 9-79-45 Exc W150’ NWNW — | pt E Fence S1/2 NE of 8-79-45 — | SW1/4 of 2-79-45 Exc Parcel A E1/2SW 62.149a Survey 2010-2420, Exc pt SESW 3.84a — | E1/2 SE of 28-79-45 — | E44-3/4a W1/2 SE of 28-79-45 — | pt Lot 1 N1/2 NE of 33-79-45 N of Riv — | Parcel A pt NENW of 34-79-45 Survey 2010-2421 — | pt Parcel A pt lot 1 W1/2 NW of 34-79-45 Survey 2010-2421 — | pt Parcel A pt Lot 8 SWNW of 34-79-45 Survey 2010-2421 — | pt Parcel A pt Lot 1 NWNW of 34-79-45 Survey 2010-2421 | pt NENW and NWNE of 33-79-45 | pt S1/2 SW of 28-79-45 exc 496-387 | NWSW of 33-79-45 Exc 496-387 | W35.25a (Lot 1) W1/2 SE of 28-79-45 | pt SENW AND NESW of 28-79-45 lying E Ditch, 20.338a. $1.00.

Heistand Farm 300 LLC to Jeremy J., Gergen. Lot 14, Harvest Hills, Woodbine (15-80-42) Plat 2021-3356. $1.00.

Daniel J. & Jeannine M., Hoffman to Brandon P. & Alina Wynn. W30’ S110’ Lot 2 SENE Of 15-78-44 | E30’ Lot 5 SENE of 15-78-44. $1.00.

Mark R. & Catherine D., Tierney to Mitchell R. & Regan C., Faircloth. N1/2 Lot 4, Block 81, Gains addition Logan, IA . $200,000.00.

Penny Street Farms Inc. to Daniel P & Tammy C., Love. Parcel A NWNE of 36-78-45. $65,000.00.

Quit Claim Deeds for week of Feb 27 to Mar 3, 2023

Eugene R. & Pamela J., Gochenour to Eugene R. & Pamela J., Gochenour. Parcel A W1/2 NW of 10-81-42 Survey 2022-1984 | E Rd SWNE of 32-81-43 | SENE of 32-81-43 | NESE of 32-81-43 | SESE of 32-81-43 | E Rd SWSE of 32-81-43 | pt E Rd NWSE of 32-81-43. $1.00.

Eugene R. & Pamela J., Gochenour to Eugene R & Pamela J., Gochenour Revocable Trusts. Parcel A W1/2 NW of 10-81-42 Survey 2022-1984 E Rd SWNE of 32-81-43 SENE of 32-81-43 NESE of 32-81-43 SESE of 32-81-43 E Rd SWSE of 32-81-43 pt E Rd NWSE of 32-81-43. $1.00.

Jess West to Jason & Tim Galvan & Horak. Lot 48, Block 8, Little Sioux Village SD, Little Sioux | Lot 49, Block 8, Little Sioux Village SD, Little Sioux.$10,000.00.

ACC400 LLC to Liquidator LLC. E47-1/2’ Lot 9, Block 17, Persia Survey PB 7 PG 85.$1.00.