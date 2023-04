On March 4, all 7th and 8th grade Denison Middle School (DMS) band students participated in a solo festival hosted at the school.

Students were given a rating based on their performance. Possible ratings include: I+, I, I- (Superior) II+, II, II- (Excellent) and III+, III, III- (Good).

Outstanding solos were selected from two centers as the best performances of the day.

Outstanding Performances

Luke Ullrich, Percussion

Ashley Saravia, Alto Sax

Lauren Lambert, Clarinet

Isadora Gutierrez, Horn

Jackson Boettger, Tuba

Following are the students’ ratings.

I+ Rating

Neylis Cardona, Nikko Miller, Mariah Carlson, Samantha Espinoza, Isadora Gutierrez, Carly Ledesma, Luke Ullrich, Lazaro Rivera-Acosta & Cooper Gehlsen (duet), Jenna Meadows, Cooper Gehlsen, Logan Harper, Lazaro Rivera-Acosta, Grant Olsen, Ashley Saravia, Isaac Flores, Lyrisa Wiese, Carlos Aviles, Mia Cervantes, Madalyn Hoyle, Lauren Lambert, Kacie Schulte, Yaretzy Garcia-Paz, Griselda Bernabe, Paola Sartun, Brian Acosta, Ana Maria Portillo, Jennifer Raymundo, Jessica Ramos, Jonathan Marquez, Raul Castillo, Silvia Salazar, Cynthia Ornelas, Paola Barroso, Jackson Boettger, Guadalupe Soria-Prado, Anthony Duarte-Valdez, Gio Acosta, Milton Lopez, Alex Corona

I or I- Ratings

Jaime Hernandez Jr, Trenten Boettger, Evelin Franco, Guadalupe Ramos, Alexander Pauley, Ruvy Peña, Leland Ronfeldt, Alexander De La Cruz, Angelina Gutierrez, Melanie Martinez, Wilmide Riphin, Katherine Ramirez, Brissa Estrada, Wilson Riphin II, Osvan Diaz, Fernando Aragon, Paige Ewoldt, Adrian Acevedo-Cid, Andrea Lupian, Noah Hilpipre, Hailey Galvin, Luke Ullrich, Owen Reisz, Adriana Aldana, Mario Alfaro, Heidi Duarte-Valdez, Abbigail Ratliff, Logan Harper & Grant Olsen (duet), Miguel Hernandez, Carter Nielsen, Anselmo Marquez, Alexander Henningsen, Rhya Varner, Martin Velazquez, Derek Jepsen, Amayrany Chino, Gerardo Cervantes, Vanessa Flores, Karson Schulz, Addison Schillerberg, Stella Mahrt, Clarissa Santos-Saucedo, Samuel Gebreyesus, Carlos Moreno, Kazandra Ochoa, Mia Espinoza-Taylor, Daimian Garcia, Abdiel Corona, Ember Pedersen, Chloe Galvin, Alan Khien, Claire Olsen, Alexandra Garcia, Emily Ladwig, Ava Skarin, Alizee Herrera, Karli Haberberger, Brianna Ramirez, Samuel Lora, Alondra Rodriguez, Edward Ibarra, Jayden Ghislandi

II+, II, II-, or III+ Ratings