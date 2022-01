June 2021 Land Transactions

Warranty Deed

Ida Grove Family Health Center PLLC & Denison Family Health Center to Crawford County Memorial Hospital, SE1/4 SW1/4 Sec. 3, Denison Twp., NE1/4NW1/4 Sec. 10, Denison Twp.; $460,000.

Richard E. Hill & Gloria J. Hill to Brown Rentals 3 LLC, NE1/4 NE1/4 Sec. 23, Goodrich Twp.; $446,000.

Quality Food Processors LLC to Monogram Quality Foods LLC, SE1/4 SE1/4 Sec. 10, Denison Twp., SW1/4 SW1/4 Sec. 11, Denison Twp., NW1/4 NW1/4 Sec. 14, Denison Twp., NE1/4 NE1/4 Sec. 15, Denison Twp.; $11,334,261.

Gilbert L. Schoba & Dorothy M. Schoba to Ryan Allen Kron, Lots 13 & 14 Block 8, Original Town, City of Manilla; $20,000.

Dale M. Lenz & Norma J. Nicoletto Lenz to Travis John Mohr & Rachel R. Mohr, SE1/4 SE1/4 Sec. 4, Westside Twp., $16,000.

Janice J. Carlyle & Thomas R. Carlyle to Marti Greene, Lot 4 Block 3, Ridgeway 4th Addn., City of Denison; $140,000.

Colan Joseph Reiter & Jennifer Ann Reiter to 603 LLC, Lot 4 Block 35 Original Town Lot, City of Vail, $74,000.

Deny Delgado Rios to Erick J. Romero Obando & Cindy Lorena Romero, Lots 8 & 9 Block 104, Original Town, City of Denison; $126,500.

W. David Roberts Revocable Trust, W. David Roberts, Trustee to Timothy J. Houston & Kelli R. Houston, NE1/4 NW1/4 Sec. 7, East Boyer Twp.; $237,144.

Tricha M. Boettger & Michael J. Boettger to Gregoria Guiterrez Ramirez, Lot 1 Block 32, Original Town, City of Denison; $109,500.

Miguel Bautista & Mayra Prado to Santiago Lara Jimenez & Maria Margarita Hernandez De Lara, Lot 7 Block 5 Original Town, City of Denison; $30,000.

Dale Wiebers & Lynda Wiebers to Nick Schumacher & Amy Schumacher, NW1/4 SW1/4 Sec. 33, Soldier Twp., $245,000.

Susan C. Lazar to Antonio Rodriquez, SW1/4 NW1/4 Sec. 19, Otter Creek Twp., $105,000.

Jose A. Mazo & Alejandrina Lara to Martina Perez Lucas & Cindi Lucas, Lot 6 Block 132, Original Town, City of Denison; $42,000.

Jerry H. Moore & Sandra R. Moore, Jerry H. Moore, Agent, Jerry H. Moore, Attorney, to Jerry H. Moore, N1/2 NE1/4 Sec. 2, Nishnabotna Twp., SE1/4 NE1/4 Sec. 2, Nishnabotna Twp., NE1/4 SE1/4 Sec. 2, Nishnabotna Twp.

Jerry H. Moore & Sandra R. Moore, Jerry H. Moore, Agent, Jerry H. Moore, Attorney, to Daniel Schechinger, Rita Schechinger, Sandra Rae Moore, LE, Jerry H. Moore, LE, N1/2 NE1/4 Sec. 2, Nishnabotna Twp., SE1/4 NE1/4 Sec. 2, Nishnabotna Twp., NE1/4 SE1/4 Sec. 2 Nishnabotna Twp.; $222,044.

Joyce Siegner to Jeff C. Noel, SE1/4 SE1/4 Sec. 26, Stockholm Twp.; $85,000.

Karen Sue Feller & Mark Feller to Andres Chapa & Yuliana D. Valladares, Lots 12 & 13 Block 10, Original Town, City of Denison; $40,000.

Schwarte Enterprises Inc. to Clay W. Schwarte, Lot 8, 9 & 10, Block 125, Original Town, City of Denison; $125,000.

Clay W. Schwarte & Amber Schwarte to Brian L. Borkowski & Kelli A. Borkowski, Lots 8, 9 & 10, Lot 125, Original Town, City of Denison; $129,000.

Esmeralda Molina to Jose Vazquez, Lot 3 Block 3, Ridgeway 2nd Addn., City of Denison; $95,500.

Roush Family Farms LLC to Joshua M. Anderson, SW1/4 NW1/4 Sec. 26, Boyer Twp., $154,000.

Warren E. Ploeger Revocable Trust, Lonnie Ploeger, Trustee, to Nancy C. Ploeger LE, Lynn Wunschel, SW1/4 Sec. 2, Stockholm Twp.

Merrit Blunk & Patricia Blunk to Cheryl Haberberger, Lot 16 Block 5, Original Town, City of Kiron, $2,500.

David L. Galvin & Kay L. Galvin to Alan Vrieze, Lots 10 & 11 Block 15, Original Town, City of Charter Oak; $97,500.

The 2nd Avenue South Trust Number 1704, K. Zvanut, Trustee, to Ta Due & Ku Paw, Lots 7 & 8 Block 110, Original Town, City of Denison; $160,000.

Richard H. Ricke & Marietta J. Ricke Revocable Trust, Richard H. Ricke Bypass Trust, Thomas L. Ricke & Daniel J. Ricke, Trustees, to Kevin James Ricke & Geri Lynn Ricke, NW1/4 Sec. 13, Hayes Twp., S1/2 SW1/4 NW1/4 Sec. 13, Hayes Twp.; $1,378,333.

Richard H. Ricke & Marietta J. Ricke Revocable Trust, Richard H. Ricke Bypass Trust, Thomas L. Ricke & Daniel J. Ricke, Trustees, to Ricke Brothers LLC, SW1/4 SW1/4 Sec. 35, Westside Twp., SE1/4 Sec. 34, Westside Twp.

Megan Lynn Ross to Everardo Banda Oropeza & Alejandra Valle Gonzalez, SE1/4 SW1/4 Sec. 2, Denison Twp.; $175,000.

Joint Warranty Deed

Maria M. Cruz Guevara to Miguel Angel Sagastume Zenon & Claudia Leticia Sagastume Rubio, Lots 8 & 9 Block 6, Original Town, City of Denison; $112,000.

Donna J. Harm & Roger D. Harm, Donna J. Harm, Attorney, to Alex William Harm & Tammie Harm, SW1/4 SW1/4 Sec. 10, Hanover Twp., SE1/4 SW1/4 Sec. 10, Hanover Twp.; $30,000.

Miscellaneous Deed

Crawford County Clerk of District Court to Marge Hemminger Trust, Virginia McCurdy, Michael J. McGill, Trustee, N1/2 NW1/4 Sec. 5, Denison Twp., E1/2 NE1/4 NE1/4 Sec. 6, Denison Twp., NE1/4 NE1/4 Sec. 6, Denison Twp.

Quit Claim Deed

Jodie M. Morrill & Morris E. Morrill to Morris E. Morrill & Jodie M. Morrill Joint Revocable Trust, NE1/4 NE1/4 Sec. 34, Washington Twp., E1/2 SE1/4, Washington Twp..

Kyle Ullrich & Stephanie Ullrich to Christopher A. Ullrich & Wendy J. Ullrich, W1/2 SW1/4 Sec. 29, Stockholm Twp., N1/2 NE1/4 Sec. 10, Stockholm Twp., SE1/4 NE1/4 Sec. 10, Stockholm Twp.

Todd Klockgether & Jill Klockgether to Todd Klockgether & Jill Klockgether, S1/2 NE1/4 Sec. 4, Willow Twp.

Ruth Ann Remmes to Ruth Ann Remmes Revocable Trust Agreement, Ruth Ann Remmes, Trustee, Lots 9 & 10 Block 34, Original Town, City of Denison, Lot 11 Block 3, Ridgeway 4th Addn., City of Denison, Lot 8 Block 57, Original Town, City of Denison, Lots 9, 10 & 11 Block 57, City of Denison, NE1/4 Sec. 17, Denison Twp., SE1/4 Sec. 17, Denison Twp., NE1/4 NE1/4 Sec. 20, Denison Twp., SW1/4 Sec. 16, Denison Twp., NW1/4 Sec. 21, Denison Twp., Lots 1 &2 Block 87, Original Town, City of Denison, Lot 8 Block 86, Original Town, City of Denison.

James Schwanz & Brenda Schwanz to James Schwanz & Brenda Schwanz, NW1/4 NE1/4 Sec. 6, Jackson Twp., S1/2 NE1/4 Sec. 6, Jackson Twp., NE1/4 NE1/4 Sec. 6, Jackson Twp., W1/2 NW1/4 Sec. 5, Jackson Twp.

Charlene Naeve to Charlene Naeve Revocable Trust, Charlene Naeve, Trustee, Lots 4 & 5 Block 51, Original Town, City of Denison.

Mark R. McCaffrey to Mark and Jan McCaffrey Living Trust, Mark R. McCaffrey & Jan M. McCaffrey, Trustees, W1/2 SW1/4 Sec. 26, East Boyer Twp., N1/2 SE1/4 Sec. 27, East Boyer Twp., SE1/4 SE1/4 Sec. 27, East Boyer Twp.

Andrew Gottsch to Andrew Gottsch Revocable Trust, Andrew Gottsch, Trustee, S1/2 NE1/4 Sec. 14, Hayes Twp., N1/2 SE1/4 Sec. 14, Hayes Twp.

Tax 101 Partnership to Marc L. Luft & Jodie A. Luft, Lot 3 Block 4, Western Town Lot Addn., City of Deloit; $4,000.

Tax 121 Partnership to Marc L. Luft & Jodie A. Luft, Lot 7 Block 11, Original Town, City of Vail; $4,000.

Contract

Steven R. Christenson & Kathy A. Christenson to Michael S. Christenson, SE1/4 Sec. 13, Union Twp.; $450,000.

Edwin Salazar to Olvin E. Hernandez Quintanilla, Lots 10, 11 & 12 Block 135, Original Town, City of Denison; $75,000.

Court Officer Deed

Carmen Beermann Estate, Marjorie Jensen & Connie Ahrendsen, Executors to Martha Paz Niles & Adrian Paz, Lots 12 & 13 Block 87, Original Town, City of Denison; $118,500.

Jeffrey L. Bradley Estate, Liza Baker, Executor to Arnalin Huss & Claresse Huss, Lots 8 & 9 Block 14, Original Town, City of Manilla; $30,000.

Kelli Marie Tech Estate, Staci Albert, Administrator to Deny Delgado Rios, Lot 10 Block 134, Original Town, City of Denison; $75,000.

Mary Jane Miller Estate, Tami Dunham & Shelly Buresh, Co-Executors, to Robert Wayne Buresh & Shelly Lynn Buresh, S1/2 NE1/4 Sec. 20, Boyer Twp., NW1/4 NE1/4 Sec. 20, Boyer Twp., NE1/4 NE1/4 Sec. 20, Boyer Twp., N1/2 SE1/4 Sec. 20, Boyer Twp., W1/2 NW1/4 Sec. 21, Boyer Twp., NW1/4 SW1/4 Sec. 12, Boyer Twp.; $484,200.

James R. Werkmeister Estate, James R. Werkmeister, Peggy J. Werkmesiter, Executor, to Beau Mohr, W1/2 NE1/4 Sec. 28, Goodrich Twp., $280,000.

Duane R. Boettger Estate, Janice V. Boettger, Executor, to Boettger Family Trust, Janice V. Boettger, Trustee, SE1/4 NE1/4 Sec. 4, Paradise Twp., SE1/4 Sec. 4, Paradise Twp., NE1/4 NE1/4 Sec. 4, Paradise Twp., NW1/4 Sec. 4, Paradise Twp., W1/2 NE1/4 Sec. 4, Paradise Twp., SW1/4 Sec 4, Paradise Twp.

State Tax Lein

Iowa Department of Revenue to Justin R. Johannsen; $2,016.

Federal Tax Lien

Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury to Stock Trailer City Inc.; $36,573.70.