Monarchs shine at IHSSA District Large Group

The Denison High School (DHS) Large Group Speech team had a great day at the IHSSA District Large Group contest that took place at DHS on Saturday, according to Laurel Olsen, DHS language arts instructor.

β€œFor the first time ever, every group earned a rating of β€œ1”, or excellent. This means that the entire team will perform at Spencer in two weeks at State Contest.”

The names of the groups and their members are listed below.

The Tell-Tale Heart-Choral Reading: Estela Lupian, Isabel Jepsen, Janet Castillo, Jared Haberberger, Karla Sanchez, Sean Ewoldt, Shelby Kastner, Taya Adams, Tiernan Jensen

West Side Story-Musical Theatre: Azeilay Cervantes, Celeste Gomez, Juan Morales, Lesley Chavez, Maite Arreola, Nallely Rivera, Sofia Guzman

Gunderson Improv: Adonay Arellano, Adrian Velazquez Nieto, Olivia Gunderson, Wyatt Randeris

Galaxy News Radio: Brody Scheuring, Chloe Koch, Ethan Olsen, Sean Ewoldt, Taya Adams, Yizmeray Angulo

Little Women-Musical Theatre: Ali Gorman, Autumn Nemitz, Jared Haberberger, Shelby Kastner, Violet Christensen

Dominguez Improv: Brody Schneider, Derek Scheuring, Isabel Gutierrez, Jessie Dominguez, Marlin Garcia

The Tattoo -Group Mime: Emma Schurke, Esteban Castellanos, Gracie Schurke, Jinessa Lewis, Liz Christensen

Bucket of Moon Ensemble: Amanda Zarazua, Antonio Rodriguez

The Substitute-Group Mime: Christell Salazar, Diana Garcia, Jazmin Ramos, Kierra Shull, Violet Christensen

More Than Meets the Eye-Short Film: Adalis Boeck, Adonay Arellano, Amanda Zarazua, Ana Rios, Analys Martinez, Antonio Rodriguez, Esteban Castellanos, Genesis Rodriguez, Hanry Santamaria, Jose Santamaria, Kimberly Ramirez, Leo Moreno

The Day the Internet Died-Readers Theatre: Angela Cruz, Autumn Helkenn, Brody Scheuring, Cindy Lopez, Danny Saldana, Emily Espinoza, Jazmin Ramos, Liz Christensen, Marlin Garcia, Mindy Thongvanh, Tammy Thongvanh, Tiernan Jensen

Clue-One Act Play: Christell Salazar, Elizabeth Cary, Emily Espinoza, Hailee Shull, Jessie Dominguez, Jose Santamaria, Jp Montano, Juan Morales, Kierra Shull, Lesley Chavez

Short Shorts Ensemble: Ali Gorman, Chloe Koch, Kelly Arriaza

May the Best Fan Win Ensemble: Christian Schmadeke, Cindy Lopez, Sofia Guzman, Wyatt Randeris