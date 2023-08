The Crawford County Recreation & Wellness Committee extends thanks to those who have committed their support to our wellness center project.

Help us grow the list of donors as we move closer to reaching our target of 80% by June 2023. Pledge forms are available at Denison City Hall.

The total project cost is $18,870,400. Construction is expected to start in late 2023/early 2024, with opening slated for late 2025.

The Wellness Committee provides this updated list of donors:

Moises Alumez

David Alvarado

Veronica Alvarado

Dune Alvarez

Emqor Alvarez

Miriam Alvarez

Jim/Mary Andersen

Larry/Angie Andersen

Elsa Arteaga

Paul/Jody Assman

Availa Bank

Irene Avalos

Agustin Aviles

Tony/Gina Badding

Samantha Baier

Jaxon Baier-Edick

Charlotte Baier-McKean

Mindi/Troy Baker

Spencer/Brooke Ball

Bank Iowa

Yulisa Barroso

BarS/Sigma USA

Basin Electric Power Cooperative

Santiago Bernal

George Blazek

Black Hills Energy

Tedd/Nancy Bliesman

Scott Winey/bluespace creative

Phil/Lisa Blum

Bobby Boettger

Finley Boettger

Hadley Boettger

Marley Boettger

Yamilet Bolano

Scott/Lisa Bowker

Evan Bravo

Mike/Pat Breen

Broadway Dental

Steve/Kathy Brownmiller

Bob/Lori Brummer

Clutch Bruck

Brilee Bruck

Aubree Bruck

Scott/Carol Brus

Casey/Amanda Buck

Chase Buck

KR/Karla Buck

Cynthia Butler

Ryan/Erika Bygness

Isaac Cabrera

Roberto Campos

Armando Cardenas

Ronald Carey

Sofonias Carey

Carlyle Memorials, Inc

Araceli Cervantes

Brenda Christiansen

Gary/Karen Christiansen

Norman/Lorraine Christiansen

Citizens for Crawford County Foundation

City of Denison

Steve/Lisa Clausen

Cobblestone Inn & Suites — Majestic Hills

Cobblestone Inn & Suites — Oak Ridge

Concrete Supply

Sebastian Contreras

Alvaro Corona

Irajari Corona

Country Rose/Cathy Christiansen

Dennis/Jane Crabb

Crawford County

Crawford County Bank/FNIC

Crawford County Community Foundation

Crawford County Memorial Hospital

Corey/Lori Curnyn

Edward/Karin Cutler

Dammen Family

Wynn/Kevin Dau

Randy/Katelyn Deiber

Francisco Dela O

Denison Bulletin-Review

Denison Community School District

Denison Do It Best Hardware

Denison Drywall

Denison Fareway Meat and Grocery

Denison Hardscapes

Denison Livestock Auction — Pauley Family

Denison Municipal Utilities

Brisa Diaz

Osvan Diaz

Roger/Delores Dozark

Jim/Deanne Drees

Mike/Kathy Dudding

Elevate Roofing

Chris/Tonya Eller

Elvia

Employees of the Andersons Denison Ethanol

Eventide Senior Living Community

Terry/Judy Evers

Mark/Sue Feller

Deb Ferguson

Joe/Nicole Ferguson

Nahomy Fernandez

Brian/Marcy Fink

Trisha Fink

Brad Fletcher

Rick/Marla Franck

Jim/Sherri Freml

Friends of Iowa State Cyclones

David & Jackie Frum/Dairy Queen

Alex Garcia

Daimian Garcia

Dominik Garcia

Giana Garcia

Jessica Garcia

Rocquel Garcia

Jim/Sharon Gaughan

Sarah Gaughan

Troy/Deb Gehlsen

GOMACO Corporation

Angel Gonzalez

Bethany Gonzalez

Oscar Gonzalez

Breanna Gosch

Cindy Goslar

Chris/Julie Graeve

Joe Graeve

Alfred Gratillo

Gross & Company

Terri Hagge

Larry Hamilton

Greg Hansmann

Jerry Haymans

Sandy Haynes

Heiden Farms

Marvel Heistand

Cinthya Hernandez

Jairon Hernandez

HGM Associates

Cole Hinners

The Hoffman Agency

Clarence/Lynn Hoffman

Kent/Georgia Hollrah

Richard/Jean Houston

Huebner Funeral Home

Antonio Ibarra

ID Apparel

Jazime Iglesias

Ike Auen Distributing Company

John/Andrea Ingram

J.P. Electric/Larry Herrig

Jacky

JJ Johnson

Greg/Joyce Kehl

Melissa Kepford

Kerry/Jill Kierscht

Mitch Kinsey

Tim/Jennifer Kinsey

Kiwanis

Kim/Eric Kohler

Christine/Adam Kragel

Randall Kuhlmann

Greg/Kelsey Lally

Pat/Jane Lally

Derek/Brooke Lambert

Chad/Heather Langenfeld

Bob Langer

John Langer

Kent/Elkie Lansink

Nix Lauridsen

Dan/Pat Leinen

Angie Leon

Penny Lile

Lincoln Highway Animal Hospital/Beth Reineke

Lineage Logistics

Dustin Logan

Jim/Toni Lohman

Carla Long

Isabel Lopez

Lorena Lopez

Luis Lopez

Michael/Sara Luft

Marra Luna

Liliana Machuca

Mahoney & Gotto Company

Jay/Dana Marten

Steve/Brenda Martens

Diana Martinez

Rose Mary Mason/David Tan Creti

McCord Insurance & Real Estate

Jose Medina

Bryce/Denise Meeves

Brandi Mefferd

Cheryl Mefferd

Amy/Jeff Mendenhall

Jay/Tracy Mendlik

Jeffery Menendez

Sara Meseck

Molly Meyer & Susan Kalin

Midwest Field Turf

Midwest Industries

John Miller

Jordan Miller

Kurt/Kerri Miller

Monogram Foods Loves Kids Foundation

Monogram Quality Foods

Erin/Rob Muck

Brittany Musgrave

Brianna Musgrave

Brad Nelson

Alex Nicia

Paul Nielsen

Wes/Brooke Nordquist

Jan/Steve Oatman

Brinlynn & Lennox Ohl

Oralia Ordonez

Ulises Oro

Carlos Ortega

Mike/Nancy Pardun

Pauley Jone Funeral Home

JR Pauley

Daryl/Barb Pedersen

Pella Corporation

Petersen Manufacturing Co.

Jeff/Kim Petersen

Martin Peterson

Cesar Piceno

Pit Stop Auto Wash/Jeff Schaben

Erin/Brian Plagge

Jill Popham

Deb Potts

Traci/Chad Preul

Professional Computer Solutions

Jerry/Barb Rasmussen

Cassie Reimers

Roger/Val Reimers

Corrine Reitz

Reynold’s Clothing

Yuliana Rivas

Omar Rodrigues

Ty/Natalie Rosburg

Rotary Club

Joanne Sachau

Patricia/Brian Schechinger

Louis/Lisa Scheuring

Diane Schiltz

Kendra Schiltz

Doug/Julie Schmidt

Jeremy/Julie Schroeder

Mike/Annie Schrum

Amy/Jason Schultz

Betty Schultz

Kyle/Christy Schultz

Loren/Carole Schultz

Jake Segebart

Ryan/Kari Segebart

Terri/Eric Skoog

Brian/Kim Slater

Dennis/Sandra Slater

Steve Slater

Brian Smith

Jack Smith

Sophia Smith

Doug/Pam Soseman

Donald Sporrer

Stables at Copper Ridge

Chad/Dana Stephens

Tim/Candy Stuart

Sylvan Lodge 507

Team Auto Group

Alanna Thelen

Christopher/April Thelen

Scott/Karen Tibben

Pastor Rick Torres

Carlos Trevino

Union Pacific Foundation

United Bank of Iowa

V&H Tire Center/Mark & Kelly Hawn

Van Wall Equipment

Ivy Varner

James Varner

Sherri Vaughn/Dave Welch

Troy Vaughn

Sandra Velusen

Vision Care Clinic

Gary Volkert

Connie Volkmann

Walmart Foundation

Tim/Lisa Weber

Coletta Weeda

Rodney/Sue Weltz

Western Iowa Networks

Western Iowa Power Cooperative

Clint Westphalen

Westside State Bank

Rollie Wiebers

Weslyn Wingrove

Wells Wingrove

Wise Monkey Quilting/Amy & Randy Healy

Gordon Wolf

David/Stephanie Wright

Xochitil

Zupp & Zupp Law Firm

Blaine/Julie Zupp

Jennifer Zupp-Smith