Digest | Food distribution in Denison on Oct. 20 and other short news items Oct 9, 2026 Oct 9, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Food distribution in Denison on Oct. 20kAm%96 rC2H7@C5 r@F?EJ wF?86C u:89E6CD 7@@5 5:DEC:3FE:@? :D A=2??65 7@C %F6D52J[ ~4E] a_[ 2E E96 &?:E65 !C6D3JE6C:2? r9FC49 2E a_d }] acE9 $E] :? s6?:D@?]k^AmkAmsC:G6\E9CF A:4<FA H:== 36 7C@> aib_ E@ d A]>][ 244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6] }6H %tup! 7@C>D ?66565 E@ 36 7:==65 @FE 7@C 7:D42= J62C a_af E@ G6C:7J :?4@>6 =6G6=k^AmkAm6=:8:3:=:EJ] u@C>D >2J 36 A:4<65 FA :? 25G2?46 :? E96 36?49 :? 7C@?E @7 E96 !C6D3JE6C:2? r9FC49 @C 7:==65 @FE E92E 52J]k^Am kAm!=62D6 92G6 2>A=6 DA246 :? 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