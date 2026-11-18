Top Story Spotlight Community Briefs Community Briefs | Crawford County Farm Bureu seeks scholarship applicants Nov 18, 2026 Nov 18, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Farm Bureau seeks scholarship applicantskAm%96 rC2H7@C5 r@F?EJ u2C> qFC62F D49@=2CD9:A AC@8C2> :D 2446AE:?8 2AA=:42E:@?D 7@C E96 a_af D49@@= J62C]k^AmkAmvC25F2E:?8 9:89 D49@@= DEF56?ED H:== 36 4@?D:56C65 E@ C646:G6 2 7:?2?4:2= 2H2C5 H:E9 @?6 2AA=:42?E D6=64E65 7@C 4@?D:56C2E:@? @7 E96 x@H2 u2C> qFC62F u656C2E:@?’D Sa[d__ DE2E6 D49@=2CD9:A[ C6?6H23=6 2? 255:E:@?2= E9C66 J62CD — FA E@ S`_[___[ 244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6]k^AmkAmt=:8:3:=:EJ :D C6D6CG65 7@C 4FCC6?E x@H2 u2C> qFC62F >6>36CD @C E96:C 49:=5C6? :? 8@@5 DE2?5:?8 H:E9 E96 @C82?:K2E:@?] %@ 36 4@?D:56C65[ E96 8C25F2E:?8 9:89 D49@@= DEF56?E >FDE 92G6 2 >:?:>F> a]d 8C256\A@:?E 2G6C286[ 36 :?G@=G65 :? 6IEC24FCC:4F=2C 24E:G:E:6D[ 2?5 36 2446AE65 :?E@ 2? 244C65:E65 9:896C 65F42E:@? :?DE:EFE:@?[ :?4=F5:?8 4@>>F?:EJ 4@==686D 2?5 E649?:42= D49@@=D]k^Am People are also reading… Iowa Gov.-elect Rob Sand adds senior advisers to transition team A missing pilot and a loan from a priest: Iowa’s Kirk Ferentz recounts wild travel story from coaching debut Ava Heiden channels 'Rocky' after bloody injury against UConn Kirk Ferentz explains how he fell into kicking net during Iowa’s win over Purdue Concerns mount over planned lead azide detonation in southeast Iowa Laurel man dead in crash with train in Jasper County on Tuesday Who is Stephen Miller, Trump’s new chief of staff and longtime adviser? Veterans Day is Wednesday. Here’s where veterans eat free Southeast Iowa residents warned of loud booms, possible lead exposure during Army detonations Inside Braeden Jackson’s stunning last-second touchdown vs. Purdue Kirk Ferentz provides an update on Iowa star wide receiver Tony Diaz Funding helps Western Iowa Tech, Iowa Western prepare for Workforce Pell grants Eldridge advances $1.325 million sale of former community center, roller rink Jury awards $200,000 to Mexican tourist in Colorado ‘fart police’ lawsuit Jan Jensen: Iowa 5-star freshman McKenna Woliczko has ‘championship mindset’ kAm%@ 2AA=J[ DEF56?ED >FDE 56>@?DEC2E6 E96:C =6256CD9:A 2?5 4@>>F?:EJ :?G@=G6>6?E 2?5 56D4C:36 9@H E96J H@F=5 FD6 2 D49@=2CD9:A 2H2C5 E@ DFAA@CE x@H2 u2C> qFC62F’D >:DD:@? @7 4C62E:?8 2 G:3C2?E 7FEFC6 7@C 28C:4F=EFC6[ 72C> 72>:=:6D 2?5 E96:C 4@>>F?:E:6D]k^AmkAm%96 2AA=:42E:@? 5625=:?6 :D (65?6D52J[ y2?] af[ a_af] pAA=:42E:@?D H:== @?=J 36 2446AE65 @?=:?6 E9C@F89 E96 x@H2 u2C> qFC62F A@CE2= 2E k2 9C67lQ9EEAi^^E:?JFC=]4@>^aEhD<ag9QmE:?JFC=]4@>^aEhD<ag9k^2m] %@ =62C? >@C6[ 42== f`a\ aeb\b`df]k^Am k9am{:76$6CG6 D66<D %92?<D8:G:?8 3=@@5 5@?@CDk^9am kAmpD E96 9@=:52J D62D@? 2AAC@2496D[ {:76$6CG6 q=@@5 r6?E6C 2?E:4:A2E6D 2 5C@A :? 3=@@5 5@?2E:@?D[ H9:49 42? =:>:E E96 DFAA=J @7 3=@@5 AC@5F4ED FD65 E@ EC62E 9@DA:E2= A2E:6?ED]k^Am kAmQtG6CJ 52J[ E9@FD2?5D @7 A6@A=6 C6BF:C6 =:76D2G:?8 3=@@5 EC2?D7FD:@?D 2?5 C6=J @? 86?6C@FD G@=F?E66C 5@?@CD E@ 6?DFC6 E96J 86E E96 42C6 E96J ?665[Q 244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6] Q{:76$6CG6 q=@@5 r6?E6C :D 6?4@FC28:?8 6=:8:3=6 5@?@CD – 6DA64:2==J ?6H 5@?@CD – E@ >2<6 2? 2AA@:?E>6?E E@ 5@?2E6 E96 H66< @7 %92?<D8:G:?8]Qk^AmkAm$A64:2= A6C<D H:== 36 @776C65 E@ 5@?@CD E92E H66<i Q}@E @?=J H:== E96J H2=< 2H2J <?@H:?8 E96J D2G65 FA E@ E9C66 =:G6D H:E9 @?6 3=@@5 5@?2E:@?[ 3FE 5@?@CD H:== 92G6 2 492?46 E@ 62C? C6H2C5D 2?5 8:7ED[Q E96 C6=62D6 DE2E65]k^Am kAmu@FC 3=@@5 5C:G6D AC@>@E:?8 E96 x@H2\}63C2D<2 7@@E32== C:G2=CJ H:== 36 96=5 :? ~V}6:== 2?5 (2J?6[ }63C2D<2[ 2D H6== 2D {6@? 2?5 r652C #2A:5D[ x@H2[ H:E9 2 q@C56C q2EE=6 %\D9:CE 2?5 49@D6 @7 AC:K6 @776C65] p== x@H2 {:76$6CG6 5@?@C 46?E6CD H:== 8:G6 2H2J q@C56C q2EE=6 %\D9:CED 36EH66? }@G] ab 2?5 }@G] ag]k^Am kAmp== {:76$6CG6 5@?@C 46?E6CD H:== 2=D@ 92G6 2 q=24< uC:52J 8:G62H2J @? }@G] af]k^AmkAmQx?DE625 @7 32EE=:?8 E96 4C@H5D 2?5 H2:E:?8 :? ?6G6C\6?5:?8 =:?6D[ J@F 42? DA6?5 2? 9@FC 8:G:?8 324< 2?5 E2<6 9@>6 2 =:>:E65\65:E:@? DBF:D9J E@J W@?6 @7 E96 J62CVD 9@EE6DE :E6>DX H:E9 6G6CJ 5@?2E:@?[Q E96 C6=62D6 DE2E6D]k^Am kAmu:?5 :?7@C>2E:@? @? AC@>@E:@?D 2E k2 9C67lQ9EEAi^^=:76D6CG63=@@546?E6C]@C8^A:4<\J@FC\AC@>@Qm=:76D6CG63=@@546?E6C]@C8^A:4<\J@FC\AC@>@k^2m] $4965F=6 2 3=@@5 5@?2E:@? 2AA@:?E>6?E @?=:?6 @C 3J 42==:?8 g__\agf\ch_b]k^Amk9am}:D9?23@E?2 '2==6J #tr 2H2C565 S`| =@2?k^9am kAm&]$] s6A2CE>6?E @7 p8C:4F=EFC6 #FC2= s6G6=@A>6?E #FC2= qFD:?6DD r@@A6C2E:G6 $6CG:46 2??@F?465 S`a]h >:==:@? :? 7F?5:?8 7@C AC@;64ED E@ AC@>@E6 64@?@>:4 8C@HE9 :? x@H2 =2DE >@?E9]k^Am kAmp>@?8 E96 ~4E] h 8C2?E 2??@F?46>6?ED H2D 2 S` >:==:@? A2DD\E9C@F89 =@2? E@ !:A6 u:EE:?8D r@>A2?J {{r 2H2C565 E@ E96 }:D9?23@E?2 '2==6J #FC2= t=64EC:4 r@@A6C2E:G6] %96 6=64EC:42= 4@\@A @A6C2E6D 2 D6CG:46 E6CC:E@CJ 24C@DD A@CE:@?D @7 $96=3J[ r2DD[ !@EE2H2EE2>:6[ w2CC:D@?[ pF5F3@? 2?5 rC2H7@C5 4@F?E:6D]k^AmkAm%96 AC@;64E H:== 7F?5 3FD:?6DD 6IA2?D:@?[ AFC492D6 6BF:A>6?E[ >@56C?:K6 ?6EH@C< 2?5 :?7@C>2E:@? E649?@=@8J :?7C2DECF4EFC6 2?5 6DE23=:D9 2 565:42E65 @?\D:E6 EC2:?:?8 4=2DDC@@> 7@C E96 A:A6 7:EE:?8 >2?F724EFC:?8 4@>A2?J ?62C ~2<=2?5[ 244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6]k^Am kAmQ~?46 4@>A=6E65[ E96 AC@;64E H:== :?4C62D6 >2?F724EFC:?8 42A24:EJ 2?5 DFAA@CE 8C@H:?8 56>2?5 7@C 7:C6\DFAAC6DD:@? 7:EE:?8D[Q E96 C6=62D6 DE2E6D] Q%96 AC@;64E :D 6IA64E65 E@ 4C62E6 eg ?6H ;@3D]Qk^AmkAm~E96C 2H2C5D 2??@F?465 3J #qr$ p5>:?:DEC2E@C v:>>:6 y@ y2?D@?:FD 2=@?8D:56 &$sp #FC2= s6G6=@A>6?E x@H2 $E2E6 s:C64E@C |:<6 $6IE@?[ 7F?565 `d AC@;64ED 24C@DD x@H2] u:?5 E96 4@>A=6E6 =:DE 2E k2 9C67lQ9EEAi^^E:?JFC=]4@>^C34D:@H27F?5@4EaeQmE:?JFC=]4@>^C34D:@H27F?5@4Eaek^2m] %96 2H2C5D H6C6 >256 7@C }2E:@?2= r@@A6C2E:G6 |@?E9 :? x@H2]k^Am kAm“tG6CJ ~4E@36C[ &$sp 9:89=:89ED 4@@A6C2E:G6D 2?5 E96 C@=6 E96J A=2J :? 5C:G:?8 64@?@>:4 56G6=@A>6?E 24C@DD E96 4@F?EJ[” y2?D@?:FD D2:5 :? E96 C6=62D6] “(6 46=63C2E6 @FC A2CE?6CD9:AD H:E9 4@@A6C2E:G6D 2?5 4@?E:?F6 >@G:?8 7@CH2C5 H:E9 E96> E@ 3F:=5 =@42= AC@DA6C:EJ[ DEC6?8E96? 72C>6C AC@7:E23:=:EJ[ 2?5 6?4@FC286 :??@G2E:@? :? ;@3 4C62E:@?]Qk^Am kAm$6IE@? D2:5 &$sp :D 56=:G6C:?8 @? :?G6DE>6?E :? CFC2= 4@>>F?:E:6D E@ AC@>@E6 :??@G2E:@? 2?5 6?EC6AC6?6FCD9:A]k^AmkAm“&$sp A2CE?6CD H:E9 x@H2 4@\@AD E@ 492>A:@? :?G6DE>6?E :? CFC2= 9@DA:E2=D[ >2?F724EFC:?8[ 2?5 28 :?7C2DECF4EFC6[ 2== E@ 96=A FA=:7E =@42= 64@?@>:6D[ 2D E96D6 :?G6DE>6?ED E@52J 56>@?DEC2E6[” $6IE@? D2:5 :? E96 C6=62D6]k^Amk9amw2CC:D@? r@F?EJ D49@@=D 86E =@42= 7@@5 8C2?EDk^9amkAmw2CC:D@? r@F?EJ D49@@= 5:DEC:4ED H6C6 2>@?8 E96 C64:A:6?ED @7 7F?5:?8 E9C@F89 E96 r9@@D6 x@H2 {@42= u@@5 7@C $49@@=D !C@8C2>]k^Am kAm%96 AC@8C2>[ H9:49 A2JD 7@C D49@@=D E@ 3FJ x@H2 8C@H? 2?5 C2:D65 7@@5[ 5:DEC:3FE65 23@FE S`[e__ E@ `ad AF3=:4 2?5 AC:G2E6 D49@@=D :? >:5\$6AE6>36C :? 25G2?46 @7 x@H2 {@42= u@@5 s2J @? $6AE] ab[ 244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6]k^Am kAm%96 AC@8C2> 7F?5:?8 2==@42E65 3J E96 x@H2 {68:D=2EFC6 H2D 6G6?=J 5:DEC:3FE65 2>@?8 D49@@=D D@ E92E 6249 6=:8:3=6 D49@@= E92E 2AA=:65 7@C E96 AC@8C2> C646:G65 >@?6J[ E96 C6=62D6 DE2E6D] %96 8C2?ED H:== 36 >2E4965 2E =62DE @?6\E@\@?6 3J E96 D49@@=D E@ 5@F3=6 E96 AFC492D:?8 A@H6C]k^Am kAm“r9@@D6 x@H2 :D 2== 23@FE 4@??64E:?8 >@C6 x@H2?D H:E9 E96 8C62E 7@@5[ 36G6C286D 2?5 28C:4F=EFC2= AC@5F4ED AC@5F465 C:89E 96C6 :? @FC DE2E6[Q x@H2 $64C6E2CJ @7 $E2E6 |:<6 }2:8 D2:5 :? E96 C6=62D6] Qx’> 8@:?8 E@ 4@?E:?F6 2D<:?8 E96 x@H2 {68:D=2EFC6 7@C 255:E:@?2= 7F?5:?8 E@ 8C@H E96 AC@8C2> D@ 6G6? >@C6 DEF56?ED 42? 36?67:E 7C@> :E]Qk^Am kAm%96 AC@8C2> AC@G:56D Sa__[___ E@ 2DD:DE A2CE:4:A2E:?8 D49@@=D :? 3FJ:?8 AC@5F4ED E9C@F89 D6G6? x@H2 7@@5 9F3D[ E96 C6=62D6 DE2E6D] uF?5:?8 H2D 2FE9@C:K65 E9C@F89 E96 a_ae x@H2 u2C> p4E 3J DE2E6 =2H>2<6CD]k^Am kAmpC62 D49@@=D C646:G:?8 7F?5D :?4=F56 q@J6C '2==6J[ r=2C:?52[ r@F?4:= q=F77D[ tDD6I[ tI:C2\twz[ vC:DH@=5[ #:G6CD:56[ $96=3J r@F?EJ r2E9@=:4[ (6DE w2CC:D@? 2?5 (@@53:?6] p 7F== =:DE :D 2G2:=23=6 2E k2 9C67lQ9EEAi^^49@@D6:@H2]4@>Qm49@@D6:@H2]4@>k^2m]k^Am 0 Comments Related to this story Most Popular Concerns mount over planned lead azide detonation in southeast Iowa Concerns mounted Wednesday over a planned detonation of degraded lead azide in southeast Iowa, leading to calls to delay the detonation and ev… Laurel man dead in crash with train in Jasper County on Tuesday The crash is under investigation. Funding helps Western Iowa Tech, Iowa Western prepare for Workforce Pell grants At Western Iowa Tech, a $274,414 award from Iowa STRONG will support the development and implementation of four noncredit preapprenticeship pa… Eldridge advances $1.325 million sale of former community center, roller rink After 35 years of city operation and a contentious closure, Eldridge's former community center could soon have a new owner and purpose. Eldridge advances $1.325 million sale of former community center, roller rink After 35 years of city operation and a contentious closure, Eldridge's former community center could soon have a new owner and purpose. Recommended for you Watch Now: Related Video China: Xi holds China-Russia-U.S. summit with Putin, Trump. APEC summit: AI and tech competition between US and China APEC summit: AI and tech competition between US and China “NO MORE HIDING THE TRUTH!” Schumer Vows Democrats Will Investigate Tech Outages “NO MORE HIDING THE TRUTH!” Schumer Vows Democrats Will Investigate Tech Outages ‘It’s my friend’: Moment Trump greets Putin at China summit ‘It’s my friend’: Moment Trump greets Putin at China summit