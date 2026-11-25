Top Story Spotlight Community Briefs Community Briefs | It's 'Thyme for Herbs' with 2027 Extension garden calendars Nov 25, 2026 10 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save It's 'Thyme for Herbs' with garden calendarskAmx@H2 $E2E6 &?:G6CD:EJ tIE6?D:@? 2?5 ~FEC6249VD a_af v2C56? r2=6?52C[ E:E=65 “%9J>6 7@C w6C3D[” :D 2G2:=23=6 7@C AFC492D6 7@C S`_ 6249 7C@> E96 k2 9C67lQ9EEADi^^D9@A]:2DE2E6]65F^6IE6?D:@?^9@>6\82C56?^=2H?\2?5\82C56?^9@CEb_af]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qmx$& tIE6?D:@? $E@C6k^2m 2?5 4@F?EJ @77:46D]k^AmkAm%96 cdE9 :E6C2E:@? @7 E96 42=6?52C =:DE >@?E9J 82C56?:?8 E2D<D E:>65 E@ x@H2’D D62D@?D[ DF49 2D @C56C:?8 D665D :? y2?F2CJ[ 4@?5F4E:?8 2 D@:= E6DE :? |2C49 2?5 A=2?E:?8 DAC:?8\7=@H6C:?8 3F=3D :? ~4E@36C[ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]6IE6?D:@?]:2DE2E6]65F^?6HD^:@H2\DE2E6\F?:G6CD:EJ\6IE6?D:@?\2?5\@FEC6249\C6=62D6D\a_af\82C56?\42=6?52CQ E2C86ElQ03=2?<Qm244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6k^2m] xE 2=D@ =:DED 9@=:52JD 2?5 2 A=2?E H:D9 =:DE]k^Am People are also reading… Video of young female athletes spurred vile, X-rated comments. They have a message See the most recent lead particle dispersion maps here Concerns mount over planned lead azide detonation in southeast Iowa Ava Heiden channels 'Rocky' after bloody injury against UConn Iowa Gov.-elect Rob Sand adds senior advisers to transition team Iowa Army Ammunition Plant detonation planned for 9 a.m. Wednesday, FEMA alert says Zamborghini, Chilly Wonka, and Sir Zamilton Lord of the Rink among finalists for naming Bettendorf's Zamboni Five reasons why 'Madden' movie fails miserably A missing pilot and a loan from a priest: Iowa’s Kirk Ferentz recounts wild travel story from coaching debut Party gaps narrowed in Black Hawk County with governor’s race US investigators got AI chatbots to plan mass-casualty, power grid attacks Navy won't rename Doris Miller aircraft carrier after Trump Southeast Iowa residents warned of loud booms, possible lead exposure during Army detonations Why Ava Heiden said Iowa is like ‘a soup’ after Montana State win Kirk Ferentz provides an update on Iowa star wide receiver Tony Diaz kAmw6C3D DF49 2D E9J>6[ 32D:=[ =2G6?56C[ C@D6>2CJ 2?5 >:?E 2C6 762EFC65 E9:D J62C 2=@?8 H:E9 2 "# 4@56 =:?<:?8 E@ :?7@C>2E:@? @? 8C@H:?8 2?5 42C:?8 7@C E92E 96C3]k^AmkAmp2C@? $E6:=[ 4@?DF>6C 9@CE:4F=EFC6 6IE6?D:@? DA64:2=:DE 2E x@H2 $E2E6 &?:G6CD:EJ 2?5 4@\2FE9@C @7 E96 42=6?52C[ D2:5 :? E96 C6=62D6 E92E 96C3D’ H:56 2AA62= :?7=F6?465 E9:D J62C’D E96>6]k^AmkAm“w6C3D 2C6 362FE:7F=[ 62DJ E@ 8C@H 2?5 4@??64E 82C56?:?8 H:E9 4@@<:?8 2?5 H6==?6DD[” $E6:= D2:5 :? E96 C6=62D6] “%96J 42? 36 8C@H? :? G686E23=6 82C56?D[ 7=@H6C 365D[ 4@?E2:?6CD 2?5 6G6? :?5@@CD[ >2<:?8 E96> 2446DD:3=6 E@ 82C56?6CD C682C5=6DD @7 E96:C 2G2:=23=6 DA246] |2?J 96C3D AC@G:56 D62D@?\=@?8 92CG6DED H9:=6 2EEC24E:?8 A@==:?2E@CD 2?5 255:?8 7C28C2?46[ E6IEFC6 2?5 362FEJ E@ E96 =2?5D42A6]”k^Am k9am{:76$6CG6 2D<D 7@C %92?<D8:G:?8 3=@@5 5@?2E:@?Dk^9amkAmpD E96 9@=:52J D62D@? 2AAC@2496D[ {:76$6CG6 q=@@5 r6?E6C 2?E:4:A2E6D 2 5C@A :? 3=@@5 5@?2E:@?D[ H9:49 42? =:>:E E96 DFAA=J @7 3=@@5 AC@5F4ED FD65 E@ EC62E 9@DA:E2= A2E:6?ED]k^AmkAmQtG6CJ 52J[ E9@FD2?5D @7 A6@A=6 C6BF:C6 =:76D2G:?8 3=@@5 EC2?D7FD:@?D 2?5 C6=J @? 86?6C@FD G@=F?E66C 5@?@CD E@ 6?DFC6 E96J 86E E96 42C6 E96J ?665[Q 244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6] Q{:76$6CG6 q=@@5 r6?E6C :D 6?4@FC28:?8 6=:8:3=6 5@?@CD – 6DA64:2==J ?6H 5@?@CD – E@ >2<6 2? 2AA@:?E>6?E E@ 5@?2E6 E96 H66< @7 %92?<D8:G:?8]Qk^Am kAm$A64:2= A6C<D H:== 36 @776C65 E@ 5@?@CD E92E H66<i Q}@E @?=J H:== E96J H2=< 2H2J <?@H:?8 E96J D2G65 FA E@ E9C66 =:G6D H:E9 @?6 3=@@5 5@?2E:@?[ 3FE 5@?@CD H:== 92G6 2 492?46 E@ 62C? C6H2C5D 2?5 8:7ED[Q E96 C6=62D6 DE2E65]k^Am kAmu@FC 3=@@5 5C:G6D AC@>@E:?8 E96 x@H2\}63C2D<2 7@@E32== C:G2=CJ H:== 36 96=5 :? ~V}6:== 2?5 (2J?6[ }63C2D<2[ 2D H6== 2D {6@? 2?5 r652C #2A:5D[ x@H2[ H:E9 2 q@C56C q2EE=6 %\D9:CE 2?5 49@D6 @7 AC:K6 @776C65] p== x@H2 {:76$6CG6 5@?@C 46?E6CD H:== 8:G6 2H2J q@C56C q2EE=6 %\D9:CED 36EH66? }@G] ab 2?5 }@G] ag]k^AmkAmp== {:76$6CG6 5@?@C 46?E6CD H:== 2=D@ 92G6 2 q=24< uC:52J 8:G62H2J @? }@G] af]k^Am kAmQx?DE625 @7 32EE=:?8 E96 4C@H5D 2?5 H2:E:?8 :? ?6G6C\6?5:?8 =:?6D[ J@F 42? DA6?5 2? 9@FC 8:G:?8 324< 2?5 E2<6 9@>6 2 =:>:E65\65:E:@? DBF:D9J E@J W@?6 @7 E96 J62CVD 9@EE6DE :E6>DX H:E9 6G6CJ 5@?2E:@?[Q E96 C6=62D6 DE2E6D]k^Am kAmu:?5 :?7@C>2E:@? @? AC@>@E:@?D 2E k2 9C67lQ9EEAi^^=:76D6CG63=@@546?E6C]@C8^A:4<\J@FC\AC@>@Qm=:76D6CG63=@@546?E6C]@C8^A:4<\J@FC\AC@>@k^2m] $4965F=6 2 3=@@5 5@?2E:@? 2AA@:?E>6?E @?=:?6 @C 3J 42==:?8 g__\agf\ch_b]k^Am A video shared by the Crawford County Sheriff's Office shows a mountain lion in a residential subdivision in Manilia on the morning of Saturday, Nov. 14, 2026. CRAWFORD COUNTY SHERIFF'S OFFICE k9am$96C:77 H2C?D 23@FE |2?:==2 >@F?E2:? =:@?k^9am kAm%96 rC2H7@C5 r@F?EJ $96C:77VD ~77:46 :DDF65 2 H2C?:?8 @7 2 Q4@?7:C>65 >@F?E2:? =:@? D:89E:?8Q ?62C E96 $F?C:D6 p55:E:@? @7 |2?:==2]k^AmkAmx? 2 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]72463@@<]4@>^A6C>2=:?<]A9AnDE@CJ073:5lA73:5_aqz@h$c'3rGzHeKhv!u++teHdI(3KI"ze<G+By:{;f>s}:d**3@"{B+JHz:DD+g%7=U2>Aj:5le`df_chfc_bgcdQ E2C86ElQ03=2?<QmD@4:2= >65:2 A@DEk^2m D92C65 $2EFC52J 62C=J 6G6?:?8[ E96 @77:46 D92C65 2 G:56@ D9@H:?8 2 >@F?E2:? =:@? 2C@F?5 e 2]>] }@G] `c] %96 %96 x@H2 s6A2CE>6?E @7 }2EFC2= #6D@FC46D H2D ?@E:7:65]k^AmkAmQ#6D:56?ED 2C6 FC865 E@ FD6 6IEC6>6 42FE:@?[ A2CE:4F=2C=J H96? =6EE:?8 A6ED @FE 2?5 H2=<:?8 @FE5@@CD 5FC:?8 62C=J >@C?:?8 2?5 6G6?:?8 9@FCD[Q 244@C5:?8 E@ E96 A@DE] Qz66A 49:=5C6? 2?5 A6ED 4=@D6[ C6>2:? 2=6CE[ 2?5 2G@:5 H2=<:?8 2=@?6 :? 52C< @C D64=F565 2C62D]Qk^Am k9amx@H2’D DE2E6 G2A6 AC@5F4ED C68:DECJ 8@6D =:G6k^9amkAmp DE2E6H:56 C68:DECJ @7 =682= G2A@C AC@5F4ED :D @?=:?6 2?5 24E:G6[ E96 DE2E6 2??@F?465 E9:D A2DE H66<]k^Am kAmrC62E65 3J 2 a_ac DE2E6 =2H[ E96 x@H2 '2A@C !C@5F4ED #68:DECJ :D 2? 6I92FDE:G6 =:DE @7 2== G2A@C AC@5F4ED E92E 2C6 =682= 7@C D2=6 :? x@H2] !6C E96 DE2E6 =2H[ E96 D2=6 @7 2?J AC@5F4ED ?@E :? E96 C68:DECJ :D :==682=]k^AmkAmu@C E9C66 H66<D[ E96 DE2E6 H:== 7@4FD @? 65F42E:@? 2?5 “96=A 3FD:?6DD6D F?56CDE2?5 2?5 4@>A=J H:E9 E96 5:C64E@CJ[” k2 9C67lQ9EEADi^^C6G6?F6]:@H2]8@G^E2I6D^E2I\8F:52?46^D2=6D\FD6\6I4:D6\E2I^G2A@C\AC@5F4ED\5:C64E@CJQ E2C86ElQ03=2?<Qm244@C5:?8 E@ E96 DE2E6k^2m] %96 DE2E6 H:== 368:? 6?7@C4:?8 A6?2=E:6D 7@C G:@=2E:@?D @7 E96 =2H DE2CE:?8 s64] `f]k^Am kAm%96 C68:DECJ H:== 36 FA52E65 >@?E9=J[ 2?5 >@C6 @7E6? 2D ?66565[ E@ >2<6 4@CC64E:@?D @C FA52E6D[ E96 DE2E6 D2:5] %96 C68:DECJ 42? 36 G:6H65 2E k2 9C67lQ9EEADi^^C6G6?F6]:@H2]8@G^>65:2^ce_e^5@H?=@25n:?=:?6Q E2C86ElQ03=2?<QmC6G6?F6]:@H2]8@Gk^2m]k^Am 0 Comments Related to this story Most Popular See the most recent lead particle dispersion maps here The U.S. Army is updating its maps of potential lead dust and air particle exposure in the hours before the planned detonation on Friday. Concerns mount over planned lead azide detonation in southeast Iowa Concerns mounted Wednesday over a planned detonation of degraded lead azide in southeast Iowa, leading to calls to delay the detonation and ev… Iowa Army Ammunition Plant detonation planned for 9 a.m. Wednesday, FEMA alert says A planned explosive disposal operation in Middletown has prompted an emergency alert. Here's what residents were told about evacuations, shelt… Zamborghini, Chilly Wonka, and Sir Zamilton Lord of the Rink among finalists for naming Bettendorf's Zamboni Bettendorf's Zamboni needs a name. Will it be Lightning McClean, Frost & Furious or something else? The public gets to decide. Trump orders Army to halt on Wednesday’s detonation, pending court approval The Army says it will detonate 9,700 pounds of degraded lead azide on Wednesday. But that plan was thrown into question Monday afternoon after… Recommended for you Watch Now: Related Video Trump Admin Set To Unveil New Tariffs On 16 Global Economies How Black Friday became one of America's biggest shopping days How Black Friday became one of America's biggest shopping days Democrats secure 258 sets in House, look ahead to 2028 Democrats secure 258 sets in House, look ahead to 2028 Abdul El-Sayed Urges Trump To Back Universal Healthcare Under 'TrumpCare' Plan Abdul El-Sayed Urges Trump To Back Universal Healthcare Under 'TrumpCare' Plan